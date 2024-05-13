الامارات | دراسة: هواء مدينة دكا «مخيف للغاية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظل تلوث الهواء مصدراً رئيساً لاعتلال صحة السكان في دكا لأعوام عديدة، إذ تم تصنيف جودة الهواء هناك بأنها من أسوأ الأنواع على مستوى العالم، أضعاف المرات التي يمكن حصرها.

وأفادت صحيفة «ذا ديلي ستار» اليومية، التي تصدر باللغة الإنجليزية في بنغلاديش، أمس، بأن ثمة دراسة وجدت أن تركيز العناصر المسببة للسرطان، مثل الزرنيخ والرصاص والكادميوم، في هواء دكا، يكاد يكون ضعف الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

كما يحتوي الهواء في دكا أيضاً على تركيزات عالية من مادة الكوبالت المسببة للسرطان، وهو أمر مخيف للغاية، على أقل تقدير.

يشار إلى أنه وفق دراسة قديمة أجرتها منظمة البيئة والتنمية الاجتماعية (ESDO) في بنغلاديش، يتم إلقاء 6000 طن من النفايات السائلة في منطقة بوريغانجا الرئيسة بشكل يومي. وتسهم مياه الصرف الصحي غير الملائمة، والإدارة غير الفعالة للنفايات، في تلوث المياه.