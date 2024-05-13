الامارات | هل السكر البني أفضل للصحة.. متخصصون يجيبون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد كثيرون أن السكر البني أفضل للصحة من السكر الأبيض. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للتغذية: «إن هذا الاعتقاد خاطئ»، معللة ذلك بأن أنواع السكر كافة تحتوي على عدد السعرات الحرارية نفسها تقريباً، ولا تختلف بشكل كبير في المكونات. وأوضحت أن السكر البني يُضاف إليه منتج ثانوي لإنتاج السكر، ألا وهو دبس السكر، والذي يمنحه لونه المميز ونكهة الكراميل.

وبشكل عام، أوصت الجمعية بتناول السكر - أياً كان نوعه - باعتدال، وذلك لتجنب المخاطر الصحية، التي تترتب على الإفراط في تناوله المتمثلة في تسوس الأسنان والسِمنة، وما يرتبط بها من مخاطر صحية جسيمة كداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

• الجمعية الألمانية أوصت بتناول السكر - أياً كان نوعه - باعتدال، لتجنب المخاطر الصحية.