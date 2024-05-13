الامارات | خبراء ألمان يحذرون من «البطاطس السامة»: انتبهوا إلى طريقة التخزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء في المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا من تناول البطاطس إذا كانت خضراء تماماً، أو تحتوي على كثير من مواضع الإنبات، نظراً إلى ارتفاع مستوى «السولانين» بها.

وأوضح المركز أن «السولانين» هو سم تنتجه البطاطس لحماية نفسها من الآفات، مشيراً إلى أن تناول البطاطس المحتوية على «السولانين» يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، الذي تتمثل أعراضه في الغثيان والقيء وحرقان في الحلق ومشكلات المعدة والإسهال وفقدان الوعي والوفاة في أسوأ الحالات.

وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وبشكل عام، أوصى المركز الاتحادي بتخزين البطاطس في مكان مظلم، نظراً لأنها تُنبت بسرعة أكبر في الضوء، وبالتالي تنتج مادة «السولانين» السامة.