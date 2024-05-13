الامارات | مكتشف روبرت دي نيرو.. يغيب عن 98 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد مسيرة عُرف خلالها بأفلامه ذات الميزانية المنخفضة والمُنتجة بوتيرة سريعة، رحل المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان، عن 98 عاماً، كما نقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلته أول من أمس. وأفادت عائلة كورمان بأنه توفي الخميس الماضي في منزله في سانتا مونيكا بكاليفورنيا.

وتولّى كورمان إخراج وإنتاج مئات الأفلام ذات الميزانية المنخفضة بدءاً من خمسينات القرن الـ20. ووفق الموقع الإلكتروني لجوائز الأوسكار، فإنّ «قدراته المذهلة في توفير الأموال مكّنته من إنجاز - بشكل سريع - أفلام تاريخية وأعمال من نوع الخيال العلمي بميزانيات لا تغطي تكاليف الوجبات في حال التصوير في استوديوهات حديثة».

وأضاف الموقع «بفضل براعته وطاقته اللامحدودة وحبّه العميق للسينما، أنتج كورمان أفلاماً أكثر من أي شخص آخر».

ويعود له الفضل في اكتشاف موهبة سينمائيين بارزين من أمثال مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو وفرانسيس فورد كوبولا. ومن بين الأفلام التي أنتجها «فاست آند فوريوس» (1954)، و«ديمينشيا 13» (1963).

وبدأ كورمان مسيرته في هوليوود من خلال العمل بداية كناقل رسائل وطرود، ثم ككاتب سيناريو.