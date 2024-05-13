الامارات | بعد العاصفة الشمسية.. أضواء مبهرة في سماء أميركا اللاتينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية منذ عقدين، التي نتجت عن انفجارات شمسية، في ظهور أضواء مبهرة في أجزاء من أميركا اللاتينية أثناء الليل، بما في ذلك ظهور نادر في المكسيك.

وفي مكسيكالي، وهي مدينة صحراوية تقع على الحدود الشمالية للمكسيك، على بُعد آلاف الكيلومترات من مناطق القطب الشمالي، حيث تشيع الأضواء الشمالية، أضاءت التدرّجات اللونية الوردية والأرجوانية سماء الليل. وفي تشيلي، حيث تُعرف الأضواء باسم الشفق الأسترالي، أو الأضواء الجنوبية، نشرت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للسماء باللونين الأحمر والأرجواني في مدينة بونتا أريناس.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين أن ألواناً مماثلة أضاءت السماء في مدينة أوشوايا في باتاغونيا.

وقالت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن من المرجح أن تستمر العاصفة المغناطيسية الأرضية خلال مطلع الأسبوع.