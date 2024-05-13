الامارات | %44 من البريطانيين البالغين يتفقدون هواتفهم كل ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص استطلاع إلى أن البريطانيين البالغين متعلقون للغاية بهواتفهم المحمولة، مقارنة بالفرنسيين والألمان والأميركيين.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن استطلاعاً شمل 8000 شخص أظهر أن 44% من البالغين في المملكة المتحدة يتفقدون هواتفهم المحمولة كل ساعة، مقارنة بـ29% في فرنسا، و25% في ألمانيا، و41% في الولايات المتحدة.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها منظمة «مور ان كومن» غير الربحية إلى أن 14% من البالغين لا يمضون أكثر من 15 دقيقة دون تفقد هواتفهم المحمولة.

ويرجع انخفاض نسبة البالغين الألمان الذين يتفقدون هواتفهم المحمولة كل ساعة إلى أنهم من المرجح بصورة كبيرة ألا تكون لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توصلت دراسة لمركز بيو للأبحاث إلى أن نصف الألمان فقط يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار الاستطلاع إلى أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على الأطفال.

مع ذلك، فإن نحو نصف الآباء في المملكة المتحدة اعترفوا بأنهم يواجهون صعوبة في السيطرة على الوقت الذي يمضيه أطفالهم في متابعة هواتفهم المحمولة.