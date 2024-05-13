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الامارات | جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هيلي في انتظار مولودهما الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هيلي في انتظار مولودهما الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

أعلن مغني البوب الشهير، جاستن ببير، وزوجته عارضة الأزياء هيلي، أنهما في انتظار مولودهما الأول، بعد زواج دام لأكثر من 6 أعوام، وفقا لمجلة "بيبول" الأميركية.

ونشرت هيلي، البالغة من العمر 30 عاما، مقطع فيديو ومجموعة من الصور على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، تظهر فيهم مع زوجها الكندي (27 سنة) لتعلن عن حملها بطفلهما.

وارتدت العارضة الأميركية فستانا أبيض اللون بأكمام طويلة، ووضعت وشاحا على رأسها.

كما ظهر بيبر في إحدى اللقطات مرتديا سترة سوداء وقبعة من نفس اللون، حيث كان يقوم بتصوير زوجته وهي تضع يدها على بطنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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