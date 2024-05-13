الامارات | وفاة 9 تلاميذ أثناء احتفالهم بنيل شهاداتهم في حادث مروع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

قتل 11 شخصاً على الأقل بينهم تسعة تلاميذ وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الإندونيسية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية لوكالة فرانس برس إن الحافلة التي كانت تنقل أكثر من 60 شخصاً من التلاميذ والمعلّمين، انحرفت فجأة إلى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، مشيراً إلى أن تسعة تلاميذ ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب القتلى، أما القتيل الحادي عشر فهو سائق إحدى الدراجات النارية.

وأشار إلى أن الحادث أدى الى إصابة 13 شخصاً بجروح بالغة، و40 بجروح طفيفة، مشيراً إلى أن التلاميذ كانوا يقومون برحلة احتفالاً بنيلهم شهاداتهم المدرسية، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

