الامارات | حفل تحوّل إلى مأساة.. قتلى وإصابات كثيرة في إطلاق نار بأميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2024

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 ، إثر إطلاق نار خلال حفل في بلدة جنوبي ولاية ألاباما.

وقال أندريه ريد، المسؤول في قسم التحقيقات بمقاطعة بالدوين، لقناة (والا-تي في) التلفزيونية، أن حوالي ألف شخص كانوا يحضرون حفل عيد عمال بالقرب من بلدة ستوكتون، عندما بدأت مشاجرة، ووقع إطلاق نار، لكن رجال إنفاذ القانون لم يشاركوا في إطلاق النار.

وأضاف ريد أن معظم المتواجدين كانوا من صغار السن، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذ الشرطة لاعتقالات.

ويبلغ عدد سكان ستوكتون حوالي 400 نسمة، وتقع على بعد حوالي 48.3 كيلومترا شمال شرقي مدينة موبايل بولاية ألابام