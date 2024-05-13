الامارات | الكويت: الحبس 10 سنوات لمواطنين متهمين في قضية خطف "فاشينيستا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حبس مواطنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف "فاشينيستا" مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة سلوى إلى منطقة كبد.

ووفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، كان المتهمان قد أنكرا التهم الموجهة إليهما، وأفادا أنهما يعرفان المجني عليها التي نفت من جهتها أي سابق معرفة مع المتهمين.