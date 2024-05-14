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الامارات | هدية من دبي.. كل ما فيها جميل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سياح في لحظة اختيار التذكارات التي تختصر معالم مدينة كل ما فيها جميل، من أجل حملها في حقائب العودة من الرحلة التي لا تنسى، رحلة دبي، ليتجاور برج خليفة وبرج العرب وعين دبي وبروازها ومجسمات أيقونية بالجملة، ستهدى إلى أحبة في مكان ما على خريطة هذا العالم الفسيح، وستحكي طويلاً عن المدينة التي تدلّل ضيوفها بإقامة فاخرة لا تحصيها «النجوم»، وترضي كل الأذواق، وتملأ جدول الزيارات بكثير وكثير من الخيارات الرائعة والوجهات الساحرة التي تستحق أن ترى، ولذا تنبغي العودة إليها مرات ومرات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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