الامارات | جمارك دبي تحصل على شهادة «آيزو استمرارية الأعمال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت دائرة جمارك دبي على شهادة استمرارية الأعمال بموجب (معايير الآيزو 22301:2019 ISO).

وجاءت الجائزة لما وفرته الدائرة من آلية للتحسين المستمر للمرونة المؤسسية، لضمان استمرار تقديم الأعمال والخدمات بكفاءة عالية، وتحقيق الاستجابة السريعة، لمواجهة حالات التعطل للأعمال في وقت الأزمات والطوارئ، والحد من الأثر السلبي للأزمات لأدنى مستوى، وذلك بفهم المخاطر التي تواجه العمل مع تحديد الأولويات، من خلال فريق عمل متكامل داخل الدائرة للطوارئ والأزمات.

تسلم الشهادة مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، راشد عبيد الشارد من الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، المهندس نزار بشايرة، وذلك في مقر الدائرة الرئيس في ميناء راشد.

وأكد راشد عبيد الشارد، إدراك جمارك دبي لالتزاماتها في الحفاظ على استمرارية وكفاءة العمل مع تلبية الخدمات لجميع الأطراف الذين يتعاملون مع جمارك دبي، وجاهزيتها المستدامة عبر كفاءة استمرار الأعمال الجمركية، المتعلقة بتخليص المعاملات وإنجاز البيانات الجمركية وعمليات التفتيش الجمركي في المراكز الجمركية في إمارة دبي.