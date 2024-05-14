الامارات | "محتال" يستخدم تطبيقات التوصيل لسرقة مجوهرات بآلاف الدولارات في السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مايو 2024

ألقت السلطات السعودية القبض على شخص اتهم في قضية احتيال على بائعي مجوهرات بطريقة غريبة ليستولي على مصوغات بقيمة نصف مليون ريال (133 ألف دولار أميركي)، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع ذلك المواطن السعودي الذي استولى على تلك المجوهرات باستخدام تطبيقات التوصيل.

ووفقا للتحقيقات، فإن المتهم كان يتواصل مع متاجر بيع المجوهرات عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي المتخصصة في توصيل الطلبات، للاتفاق معهم على شراء المجوهرات، وبعدها يقوم بإرسال إيصالات بنكية وهمية، قبل الاستعانة بعدد من مندوبي التوصيل لاستلام تلك المصوغات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يستلم ما يستولي من مصوغات في "أماكن مجهولة"، دون الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن هويته أو المناطق التي جرت فيها عمليات الاحتيال.

وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة وفقا لـ "نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة".