الامارات | 3 خطوات تساعد في التغلب على المزاج السيئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في بعض الأحيان قد نشعر بحالة من سوء المزاج، وتسيطر علينا فكرة الوحدة والبعد عن الجميع، وذلك بسب ضغوط الحياة اليومية سواء على المستوى العملي أو الاجتماعي، ولكن للتغلب على هذه الحالة والتخلص منها سريعًا هناك بعض من النصائح المهمة التي ستساعدك على ذلك وفقًا لما نشره موقع "psychcentral".

يمكن أن يساعد التواجد في الطبيعة على تحسين المزاج وحتى تهدئة الجهاز العصبي على سبيل المثال، ووجدت إحدى الدراسات أن بيئات الغابات تعزز زيادة النشاط، لذلك عليك زيارة الحدائق والأماكن المفتوحة والطبيعة الخلابة، ويمكنك أن تجلب الطبيعة إلى داخل منزلك من خلال إحاطة نفسك بالنباتات والزهور، أو الحصول على حوض صغير للأسماك.

ولأن للموسيقى دور فعال في تحسين المزاج فيمكن أن تستمتع بالإيقاعات التي تتناسب مع حالتك المزاجية طالما أنها تشعرك بالارتياح، ثم عندما تبدأ في الشعور بالتحسن اضبط موسيقاك حيث أنها تناسب مشاعرك الأكثر إشراقًا، حاول الاستماع إلى الموسيقى المبهجة، إذا كنت قلقاً بشأن شيء ما حاول الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، ووجدت دراسة أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية لمدة 10 دقائق فقط يقلل من الحالة المزاجية السلبية.

أم الخطو الثالثة فيجب أن أن تحاول أن تصمت وتسأل الجزء غريب الأطوار من نفسك عن سبب الانزعاج، بمعنى آخر بدلاً من القتال مع مشاعرك اكتشف ما تحتاجه، في بعض الأحيان تتحسن الحالة المزاجية السيئة بمجرد احترام الدافع لقضاء بعض الوقت بمفردك، أو الحصول على مزيد من النوم، أو طلب المساعدة في شيء ما.