الامارات | دبي وجهة عالمية مفضلة لحفلات «ليلة العمر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت دبي مكانتها وجهةً مفضلةً لإقامة أروع حفلات الزفاف، بما تمتلكه من مقومات مميّزة، بما فيها بنيتها التحتية المتطورة، والمطاعم التي حازت الجوائز، فضلاً عن الخدمات الاستثنائية التي تقدمها الوجهات.

وتستقطب الإمارة من يتطلعون لإقامة حفل زفافهم، لاسيما أنها تتميّز بأسلوب الحياة العصرية، بفضل ثقافتها، والتجارب المبتكرة التي توفرها.

وتشكّل حفلات الزفاف والفعاليات البارزة، ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة في دبي، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي، لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه.

وتبرز دبي وجهةً استثنائيةً لتنظيم حفلات «ليلة العمر»، إذ تلبي متطلبات زوارها وأذواقهم الشخصية، وكذلك تواكب أحدث التوجهات في هذا المجال.

وتصدّرت الاتجاهات الحديثة لحفلات الزفاف، مثل تزايد استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أهم الأولويات في أجندة منتدى الزفاف في دبي بدورته الأخيرة، إذ تبادل منظمو الفعاليات وخبراء القطاع أهم الأفكار حول متطلبات الراغبين في إقامة حفلاتهم في دبي. وتؤكد استضافة دبي لهذه الفعالية المكانة التي تتمتع بها الإمارة في قطاع حفلات الزفاف.

في الطليعة

وقالت المدير التنفيذي- قطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسساتها، ليلى محمد سهيل: «نواصل العمل من أجل الحفاظ على مكانة دبي، لتكون في طليعة الوجهات العالمية التي تقدم أحدث التوجهات في مجال حفلات الزفاف، وأفضل التجارب لجميع الزوار، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة، وكذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي ضمن أبرز ثلاث مدن في الأعمال والترفيه». وأضافت: «كجزء من استراتيجيتنا التي تسعى إلى مواصلة التميّز في قطاع حفلات الزفاف الواعد، نواصل التعاون مع أبرز الشركاء والجهات المعنية، بهدف زيادة معدلات نمو قطاع السياحة، والاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها مختلف الوجهات، لتطوير تجارب زفاف حسب الطلب وجذابة، وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً لإقامة حفلات الزفاف».

وتابعت سهيل: «تؤكد استضافة العديد من الفعاليات مثل منتدى حفلات الزفاف في دبي سعينا المستمر نحو توفير خيارات وخدمات مبتكرة، تهدف إلى إتاحة الفرصة لخوض تجارب استثنائية للجميع في مناسباتهم المميّزة. وندعو الراغبين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف روعة دبي، والاستمتاع بتجارب فريدة وأوقاتٍ لا تُنسى، إذ إن هناك الكثير بانتظارهم، لتحقيق أحلامهم، وإقامة حفل زفاف استثنائي».

تنامٍ متزايد

وسلّط منتدى الزفاف في دبي، الذي أُقيم في فبراير الماضي، الضوء على المرافق الفاخرة، ووسائل الراحة الفريدة، وكرم الضيافة العربية الأصيلة الذي تشتهر به دبي. كما يُعدُّ نجاح دبي في الحصول على لقب الوجهة الأولى عالمياً في جوائز اختيار المسافرين من موقع «تريب أدفايزر» لعام 2024 للعام الثالث على التوالي، دليلاً على العروض المتنوعة التي تقدمها لجميع الضيوف، بمن فيهم الراغبون بإقامة حفلات زفاف فاخرة في دبي.

وشهد المنتدى مشاركة مجموعة من منظمي الحفلات المقيمين في دبي وكذلك من حول العالم.

وقال المؤسس والمدير الإبداعي لشركة «سنوب إيفينتس»، ومقرها المملكة المتحدة، بارفي راكار: «لقد أسهم المنتدى بتسليط الضوء على دبي وجهةً مثاليةً لتنظيم حفلات الزفاف، وأتاح الفرصة أمام المشاركين، للتواصل مع أهم الفنادق والمختصين من أصحاب الاهتمامات المشتركة».

أما إيما بوب، رئيسة قسم الفعاليات وأسلوب الحياة في مجموعة إعمار للضيافة، وأحد ضيوف المنتدى، فأشارت إلى التنامي المتزايد للتوجهات الحديثة في حفلات الزفاف التي استضافتها القاعات التابعة لمجموعة إعمار في مختلف أنحاء المدينة.

وقالت: «تتصدر دبي أحدث الاتجاهات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع حفلات الزفاف الذي شهد ازدياداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. وتعكس الاتجاهات الحديثة في مشهد حفلات الزفاف في دبي، تحولاً كبيراً نحو التجارب المخصصة والوجهات المذهلة إلى جانب النمو المتزايد في استخدام التقنيات المبتكرة. وتلتزم الإمارة بتوفير الفرصة المثالية للأزواج، لإقامة حفلات زفافهم بأسلوبهم الخاص، وتسليط الضوء على تراثهم الثقافي، حيث تتنوع التجارب بين حفلات الزفاف المخصصة والأسلوب الجمالي البسيط الذي يتكامل مع التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي».

وتابعت: «شهدنا في قاعات إعمار في دبي طلباً متزايداً على التجارب الفريدة التي تعكس التنوع والحيوية في حفلات الزفاف في الإمارة، بدءاً من الاحتفالات المذهلة في الهواء الطلق مع إطلالة على أفق دبي الخلاب، وصولاً إلى الحفلات المفعمة بالألفة والمميّزة بلمسات تراثية».

فيما قال المدير الإبداعي لشركة داستن إيفينتس، داستن جلوفر: «منتدى دبي كان تجربة مذهلة للتواصل مع أبرز الخبراء في هذا المجال، واستكشاف آفاق جديدة لمدينة دبي التي تتبوأ مركز الصدارة في قائمة وجهات استضافة حفلات الزفاف».

قاعات مذهلة

تُعدُّ دبي وجهة مثالية للاحتفال بأروع المناسبات، بفضل عروض الضيافة الفاخرة التي تقدمها ومستويات الأمان الاستثنائية فيها، ومناطق الجذب السياحية المتنوعة، إذ تضم أكثر من 800 فندق ومنتجع، وغيرها من المرافق والخيارات الرائعة بأسعار مدروسة وفق أعلى معايير الجودة. ويحظى العروسان بفرصة الاختيار من باقة من قاعات الزفاف، بما فيها فندق أرماني في برج خليفة، ومنتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة- دبي مع إطلالة شاطئية مذهلة، لتأمل منظر الغروب، إضافة إلى فندق والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، ومنتجع أتلانتس ذا رويال الفاخر، ما يضمن صنع أجمل الذكريات والتقاط أجمل الصور.

بصحبة النجوم

يستعرض دليل «تزوج في دبي» من إعداد أهم خبراء القطاع في شركة ويدد ووندرلاند، مجموعة من القصص لأزواج احتفلوا بزفافهم، أخيراً، في دبي. ويتحدث عن زوجين أقاما حفل الزفاف في منتجع فورسيزونز مع عرض فني حي، قدمه نجم البوب العالمي جيسون ديرولو، فيما أقام آخران حفل زفاف مستوحى من عالم مارفل الخيالي. واختار هنديان إقامة حفل يحتفي بمفهوم الحب، إذ قاما بدعوة 300 ضيف للاحتفال معهما على متن طائرة بوينغ 747 الخاصة في رحلة مدتها ثلاث ساعات من دبي إلى سلطنة عُمان.

ليلى سهيل:

• تؤكد استضافة منتدى حفلات الزفاف في دبي سعينا المستمر نحو توفير خيارات وخدمات مبتكرة.

إيما بوب:

• تعكس اتجاهات حفلات الزفاف في دبي تحولاً كبيراً نحو التجارب المخصصة والوجهات المذهلة.

داستن جلوفر:

• دبي تتبوأ مركز الصدارة.. وأتطلع إلى توفير تجارب لا تُضاهى للعملاء في مدينة الأحلام.

تجارب استثنائية

تقدم دبي تجارب استثنائية، بفضل نهجها عالمي المستوى لإقامة أرقى حفلات الزفاف، مع ما تقدمه من خدمات شاملة، ونموذج شراكة فريد بين القطاعين العام والخاص. وتُعدُّ الإمارة الوجهة المُثلى للعديد من منظمي الفعاليات وحفلات الزفاف من مختلف الجنسيات وغيرهم من أهم الموردين وخبراء الخدمات اللوجستية وأمهر الطهاة، كما تحتضن مجموعة من أماكن الترفيه الرائعة، وهو ما يضمن للأزواج وضيوفهم حفل زفاف استثنائياً يرقى لمستوى تطلعاتهم.