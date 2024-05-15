الامارات | جديد «تشات جي بي تي».. بقدرات أكثر تطوراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت «أوبن إيه آي» نسخة جديدة من «تشات جي بي تي» تتيح للمستخدمين إجراء محادثات شفهية سلسة مع البرنامج، في خطوة إضافية نحو تطوير برمجيات مساعدة فائقة التطور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبفضل النموذج الجديد الذي يحمل اسم «جي بي تي-4 أو» سيكون «تشات جي بي تي» قادراً على فهم النص والصوت والصور، والاستجابة عبر الكتابة أو الصوت أو من خلال توليد الصور.

وفي عرض مباشر بالفيديو، نجح «تشات جي بي تي» في قراءة مشاعر المستخدمين على وجوههم عبر كاميرا الهاتف الذكي.

وتوجهت البرمجية إلى مهندس في «أوبن إيه آي» بالقول: «تبدو سعيداً هل تريد أن تخبرني عن سبب المزاج الإيجابي؟»، فأجاب بأنه يحكي للجمهور عن مدى روعتها، لترد عليه البرمجية: «توقف، أنت تجعلني أحمرّ خجلاً».