الامارات | «الرسم الفني لقصص الأطفال» تنطلق 20 الجاري في مكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المبادرات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال، في خطوة تعكس حرص البرنامج على الإسهام المستمر في إثراء المشهد الأدبي، وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب من الناشئة والشباب، ورفدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في رحلتهم الأدبية. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب: «يسعدنا إطلاق ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال بالتزامن مع مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم، أخيراً، إذ تشكِّل الورشة فرصة لاحتضان المواهب الشابة وإبداعاتها، ويأتي تنظيمها في إطار الرؤى الاستراتيجية للمؤسَّسة الرامية إلى تنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين، وصقل مهاراتهم في مجال الرسم الفني، لتقديم قصص الأطفال بأكثر الأساليب تشويقاً وابتكاراً».

وستبدأ الورشة في 20 الجاري بمكتبة محمد بن راشد وتستمر على مدى شهرين.