الامارات | تعاون بين جمعية أصدقاء مرضى السرطان ومستشفى صقر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، اتفاقية مع مستشفى صقر، إحدى منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بهدف الارتقاء بالجهود المشتركة لمكافحة سرطان الثدي، من خلال الحملات التوعوية للكشف المبكر عن المرض، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للنساء اللواتي تم الكشف عن إصابتهن به.

وتسهم الجمعية بموجب الاتفاقية، في تغطية النفقات المادية لعلاج بعض الحالات، تحت إشراف لجنة مشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى تنسيق حملات توعوية، تتضمن توفير الطاقم الطبي والأجهزة الخاصة بإجراء فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ووقعت الاتفاقية مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان عائشة الملا، ومديرة مستشفى صقر استشارية جراحة وأورام الثدي الدكتورة منى عبيد العيان.