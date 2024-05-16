الامارات | صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص بحث جديد إلى أن القيظ الشديد في صيف 2023، بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ليس الأعلى حرارة منذ بدء السجلات فحسب، بل الأكثر سخونة منذ نحو 2000 عام.

وجاء هذا الاكتشاف الصارخ في واحدة من دراستين جديدتين نشرتا، أول من أمس، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وسارع علماء إلى الإعلان أن الفترة من يونيو إلى أغسطس من العام الماضي هي الفترة الأعلى حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في أربعينات القرن الماضي. وتشير دراسة جديدة نشرت في دورية نيتشر العلمية، إلى أن حرارة عام 2023 فاقت درجات الحرارة على مدى فترة زمنية أطول بكثير، وهو اكتشاف تم إثباته من خلال النظر في سجلات أرصاد جوية يعود تاريخها إلى منتصف القرن الـ19 وبيانات درجات الحرارة وفقاً لتحليل حلقات الأشجار من تسعة مواقع بشمال الكرة الأرضية.

وقال يان إسبر، الباحث المشارك في الدراسة وعالم المناخ في جامعة يوهانس جوتنبرغ في ألمانيا، «عندما تنظر إلى التاريخ الطويل، يمكنك أن ترى مدى مأساة ظاهرة الاحتباس الحراري الحديثة».

ووفقاً لبيانات حلقات الأشجار، كانت أشهر الصيف في عام 2023 أعلى حرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية (4 فهرنهايت) في المتوسط ​​فوق متوسط ​​درجة الحرارة المقدرة عبر الأعوام من العام الأول بالتقويم الميلادي إلى 1890.

ولم تكن النتيجة مفاجأة تماماً، فبحلول شهر يناير، قال علماء في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، إن عام 2023 «من المرجح جداً» أن يكون الأكثر سخونة منذ نحو 100 ألف عام.