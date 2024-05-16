9 عادات صباحية تخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مشكلة صحية خطيرة يعاني منها كثيرون، لكن هل تعلم أن هناك 9 عادات صباحية يمكن أن تخفضها خلال شهر؟.

لماذا يجب على المرء أن يهتم بمستويات الكوليسترول؟

العناية بمستويات الكوليسترول في الدم أمر في غاية الأهمية لأن الارتفاع يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

والكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في الدم ويمكن أن تتراكم على جدران الشرايين، ما يجعل من الصعب تدفق الدم من خلالها.

ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى انسدادات، وفي النهاية، نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وبحسب timesofindia، فإن العادات الصباحية التي تخفض مستويات الكوليسترول في الدم خلال شهر، تتمثل في:

وجبة إفطار صحية

بدء يومك بوجبة إفطار مغذية يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، اختر الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل دقيق الشوفان المغطى بالفواكه الطازجة أو خبز الحبوب الكاملة مع البروكلي.

الألياف القابلة للذوبان تساعد على خفض مستويات الكولسترول LDL. وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن تناول ما بين 5 إلى 10 جرامات فقط من الألياف القابلة للذوبان يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL بحوالي 5 بالمائة.

كوب من عصير البرتقال

كوب من عصير البرتقال الطازج في الصباح يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.

البرتقال غني بالفلافونويدات، والتي ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول الضار.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن شرب 750 مل من عصير البرتقال يوميا لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكولسترول LDL.

التمارين الصباحية

يمكن أن تساعد التمارين الصباحية على رفع مستويات الكوليسترول الحميد وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

قم بنزهة قصيرة حول الحي الذي تسكن فيه أو اذهب للركض في الحديقة، استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول الحميد بنسبة تصل إلى 5 في المائة.

كوب من الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار.

ابدأ صباحك بفنجان من الشاي الأخضر بدلًا من قهوتك المعتادة.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، فإن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

أضف بذور الكتان إلى وجبة الإفطار

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن تناول 30 جراما من بذور الكتان المطحونة يوميا لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار.

خذ وقتًا للتأمل

يمكن أن يساعد التأمل الصباحي في تقليل مستويات التوتر، والتي بدورها يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار، خذ 10 دقائق للجلوس بهدوء والتركيز على أنفاسك.

وفقا لدراسة نشرت في الطب النفسي الجسدي، فإن ممارسة التأمل الذهني يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تناول اللوز

اللوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات الكوليسترول الحميد وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

استمتع بحفنة من اللوز كوجبة خفيفة في الصباح.

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول.

الطبخ بزيت الزيتون

يمكن أن يساعد استخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة أو الزيت النباتي في طعامكم الصباحي على تحسين مستويات الكوليسترول.

زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات الكوليسترول الحميد.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Circulation، فإن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الكولسترول HDL.

تناول حفنة من الجوز

إن إضافة الجوز إلى روتين يومك الصباحي يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول.

الجوز غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن إضافة الجوز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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