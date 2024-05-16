الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح القمزي والفلاسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح القمزي والفلاسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه هلال عبد الله بن دميثان القمزي، بمناسبة زفاف نجله راشد، على كريمة علي حمد بن حميدان الفلاسي، في دبي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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