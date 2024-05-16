فقدت نصف أنفها.. سيدة تكتشف إصابتها بالسرطان بعد ظهور علامة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقت سيدة تشخيصا صادما بعد أن تبين أن ما اعتقد الأطباء أنه مجرد لدغة عنكبوت هو شيء أكثر خطورة.

وكانت المرأة في البداية "تشكو" من بقعة صغيرة على أنفها، لكنها استمرت في النمو، وتبع ذلك زيارات متعددة للأطباء حتى تم تشخيص إصابتها بسرطان الخلايا الحرشفية - وهو نوع من سرطان الجلد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

انتقلت ابنتها، ميجان بيترسون، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى تيك توك لمشاركة القصة مع أكثر من 900 ألف متابع لها.

وقالت ميجان: "بدأت محنة أمي أثناء انتشار فيروس كورونا عام 2020، اتصلت بي تشتكي من وجود بقعة صغيرة في أنفها".

"عندما التقيت بها للذهاب في نزهة على الأقدام في الهواء الطلق، شعرت بالصدمة، قررنا أنها بحاجة للذهاب لرؤية الطبيب، وبسبب قيود الإغلاق وقتها، لم تتمكن إلا من الحصول على موعد عبر مكالمة فيديو مع الطبيب، ووصف لها بعض كريمات المضادات الحيوية لما قال إنها لدغة عنكبوت"، بحسب ابنتها.

لكن بعد أسبوعين لم تشهد حالة المرأة أي تحسن، وسألت ميجان أحد الأشخاص المقربين، وهو طبيب أمراض جلدية، إذ كشف أن ما تعاني منه أمها ليس لدغة عنكبوت على الإطلاق، بل نوع من سرطان الجلد .

"لقد استغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين كحد أقصى ونمت البقعة الصغيرة بشكل كبيرن وفي هذه المرحلة، كانت والدتي لا تزال تُخبر أن هذه لدغة عنكبوت من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، تكشف ميجان.

وتم تشخيص إصابة والدة ميجان بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو ثاني أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا.

وقالت ميجان: "عادةً ما يكون علاج هذا النوع من سرطان الجلد سهلاً للغاية، المشكلة هي أن المرض كان يؤثر على والدتي بسرعة كبيرة".

في النهاية، قررت والدتها وأبيها إعادة رهن منزلهما والذهاب لإجراء الجراحة.

تتذكر ميجان: "بعد تلك الجراحة، لم يتبق لدى والدتي سوى نصف أنف، لقد كان لديها أنف أصغر حرفيًا في البداية، لذلك لم يتبق الكثير، كمية الأنسجة التي كان عليهم أخذها كانت صادمة للغاية."

كانت هذه الجراحة ناجحة، ومنذ ذلك الحين قامت والدة ميجان بإعادة بناء أنفها باستخدام الجلد المأخوذ من جبهتها.

وقد دفع هذا أيضًا ميجان نفسها إلى أن تكون أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر ببشرتها، بما في ذلك فحص شاماتها من قبل طبيب.

أعراض سرطان الجلد

1- ظهور بقع حمراء على الأنف، وينتج عنها الرغبة في حكها.

2- بثور صغيرة شفافة ولامعة، ويمكن أن تكون سوداء أو زرقاء أو بنية.

3- ظهور ندبات وغالبًا ما تكون شاحبة أو صفراء.

4- الإصابة بالقروح المفتوحة التي قد تنزف ولكنها لا تشفى أبدًا وتعود دائمًا في الأنف.

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