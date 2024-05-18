الامارات | "نام خلال القيادة".. ممثل مصري يتعرض لحادث سير مروع وحالته خطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مايو 2024

نُقل الفنان المصري جلال الزكي إلى المستشفى، إثر تعرضه لحادث سير مروع ، حيث نام خلال القيادة بسبب إرهاق جرّاء ساعات التصوير الطويلة في عمله الفني الجديد، فانقلبت سيارته بعد اصطدامها بأخرى.

وأصيب الزكي بكسر في الذراع الأيمن، وكدمات في الرئة، وكسور متعددة في عدد من الضلوع.

وحضر رجال الشرطة إلى المستشفى لاستجواب الفنان حول الحادث، إلا أن الأطباء أخبروهم أن حالته الصحية لا تسمح بالاستجواب.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي بدورها أمرت بتفريغ الكاميرات الموجودة على طريق الواحات، وتكليف المباحث بجمع التحريات اللازمة للوقوف على سبب الحادث، وإن كان هناك شبهة جنائية أم لا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان جلال الزكي مسلسل "حق عرب" الذي شارك به في الموسم الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر.