الامارات | انتقام بلوحة ثلاثية الأبعاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر رجل من كاليفورنيا، من أمر البلدية له بإبعاد قاربه الموجود في مدخل المنزل عن الأنظار، مكلفاً فناناً برسم صورة واقعية له على السياج ليبقى ظاهراً رغم إخفائه خلف السياج.

وطالب مسؤولو الحكومة المحلية إيتيان كونستابل (من سيسايد، كاليفورنيا)، ببناء سياج يبلغ ارتفاعه ستة أقدام لإخفاء القارب عن نظر جيرانه، بعد شكوى تقدموا بها.

وفي سخرية خفيفة من المسؤولين، قرر كونستابل تنفيذ التوجيه، الذي لم يذكر شيئاً عن كيفية تزيين السياج، وطلب من فنان محلي رسم لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد تجعله يبدو كما لو أن السياج غير موجود.

وقال كونستابل لقناة KSBW التابعة لشبكة NBC في خليج مونتيري: «أنا لست منتهكاً للقواعد، لكني أحب أن أدلي ببيان سياسي عند الضرورة، بالإضافة إلى بيان فكاهي وبيان إبداعي». ولم يتلق أي اتصال من المدينة بشأن اللوحة الجدارية؛ لكنه قال إنه يعتبرها مشمولة بالحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور.

وأضاف كونستابل، في إشارة إلى الضجة التي أحدثتها الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاركتها بقوة: «رد الفعل أكثر بكثير مما توقعنا على الإطلاق، وكلانا يشعر بالإثارة بسبب ذلك».

من جهته، قال فنان الجداريات حنيف باني الذي رسم الصورة وهو من المؤيدين للفن في الأماكن العامة، إنه منذ أن انتشرت جدارية القارب على شاطئ البحر، تواصل معه أصحاب قوارب آخرون لمعرفة ما إذا كان يمكنه فعل الشيء نفسه لهم.