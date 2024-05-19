الامارات | «زهور» آندي وارهول تحصد 35 مليون دولار في دقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت أعمال وارهول وفان غوخ وهوكني، مساء الخميس الماضي، على المزادات في سوق الفنون في نيويورك، إذ حققت «دار كريستيز» مبيعات بقيمة 528 مليون دولار، على الرغم من هجوم إلكتروني عطّل موقعها على الإنترنت.

ومن أبرز أحداث الأمسية الفاخرة التي أقيمت في مركز «روكفلر» المرموق في مانهاتن، بيعت لوحة بعنوان «فلاورز» (زهور) تعود إلى سنة 1964 وتحمل توقيع معلّم فن البوب الأميركي الشهير آندي وارهول مقابل 35.5 مليون دولار، بعد «ما يقرب من خمس دقائق من معركة مزايدات»، وفقاً لبيان صادر عن «دار كريستيز»، التابعة لشركة «أرتيميس» القابضة المملوكة للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو.

ومع ذلك، فإن دار المزادات بعيدة جداً عن الرقم القياسي المطلق الخاص بها لعمل من القرن الـ20، إذ بيعت لوحة بعنوان Shot Sage Blue Marilyn لوارهول نفسه مقابل 195 مليون دولار خلال أمسية صاخبة في مايو 2022 في «روكفلر»، أحد أشهر المراكز العالمية للفنون والشركات المالية.

وخلف وارهول، بيعت لوحة «الخشخاش والفراشات» لفنسنت فان غوخ بـ33.2 مليون دولار، فيما بيعت لوحة A Lawn Being Sprinkled العائدة إلى سنة 1967 لديفيد هوكني من مجموعة نورمان لير، المنتج والمخرج والممثل التلفزيوني الأميركي الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 101، بـ28.6 مليون دولار، وهو السعر الأدنى في مروحة أسعارها التقديرية.

في المجمل، حصدت مزادات «دار كريستيز» خلال الأمسية 413.3 مليون دولار، مع 65% من المشترين من أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، خلال أسبوع لمزادات الربيع في نيويورك بلغت قيمة تداولاته 527.9 مليون دولار.

وقالت إميلي كابلان، رئيسة المزاد لدى «كريستيز»، في بيان: «تظهر نتائج مبيعات الليلة قوة فن البوب»، مشيدة بـ«إرث آندي وارهول الذي لا يضاهى في الفن المعاصر».

وتعرضت «دار كريستيز» لهجوم إلكتروني، أخيراً، أدى إلى تعطيل موقعها الإلكتروني، حيث يقام جزء من المزاد. لكن الدار أكدت أنها تمكنت من «إدارة مشكلة السلامة التكنولوجية».

وباعت منافستها دار «سوذبيز»، الأربعاء الماضي، نحو 50 لوحة فنية حديثة مقابل 235 مليون دولار.

. بيعت لوحة «الخشخاش والفراشات» لفنسنت فان غوخ بـ 33.2 مليون دولار، وحلّت في المركز الثاني.