الامارات | «أمانة البرلمان العربي للطفل» تبحث استعدادات الجلسة الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، استعداداتها لاستضافة فعاليات الجلسة الرابعة والختامية من الدورة الثالثة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته «الأمانة» بمقرها في مدينة الشارقة، للجان المنظمة والفرق التي ستشارك في عملية التنظيم، ترأسه الأمين العام للبرلمان، أيمن عثمان الباروت، وتمت خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال وفود أطفال الوطن العربي، في 15 يوليو المقبل، وتنظيم عدد من الدورات والبرامج التأهيلية الهادفة إلى تأهيل الأطفال في مجال القيادة، واستيعاب المعارف الضرورية.

وأكد الباروت أهمية البرنامج التأهيلي ودوره في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز قيم التعاون والتضامن بينهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام البرلمان بتعزيز دور الطفل في المجتمع العربي، وتنمية مهاراته وقدراته ليكون قادراً على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبله ومستقبل وطنه.

وقال إنه سيتم اختيار عنوان للجلسة المقبلة يتناسب مع المرحلة، ومن ثم توجيه الأطفال المشاركين بالاستعداد والتحضير لمناقشته تحت قبتهم البرلمانية، وإعداد التوصيات المناسبة بشأنه.

وأوضح الباروت أن البرلمان العربي للطفل هو أحد أجهزة جامعة الدول العربية، ويحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتباره منصة للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم وقضاياهم، وتقديم التوصيات التي تخدم الطفولة في البلدان العربية، والتي تُرفع إلى الجامعة العربية لعرضها على القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية.