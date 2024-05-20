الامارات | 53 مشاركاً في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الشباب العربي، أمس، انطلاق فعاليات النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، بالتعاون مع أكثر من 20 مؤسسة إعلامية عربية ودولية.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مركز الشباب العربي، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب ودورهم الحالي والمستقبلي في القطاع الإعلامي، لتعزيز رسالته في خدمة الملفات الإنسانية، وقدرة أدوات العمل الإعلامي على تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، إلى جانب دورهم في نشر قيم التسامح والتعريف بالإنجازات العربية، من خلال صناعة المحتوى الهادف، واستكشاف الفرص ودفع عجلة العمل التنموي».

ويعد برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة أحد أكبر البرامج التدريبية الإعلامية على مستوى الوطن العربي، إذ استهدف بناء قدرات أكثر من 400 شاب وشابة، يعملون اليوم، ضمن مختلف الصحف والإذاعات والقنوات والمنصات الرقمية العربية والدولية في مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، ويؤثرون - بشكل كبير - في صورة وسمعة دولهم وخدمة مجتمعاتهم، من خلال صناعة المحتوى الإعلامي الهادف.

وتشهد النسخة السادسة من البرنامج عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة، تتنوع بين الورش التدريبية المتخصصة لتنمية المهارات الأساسية، والزيارات الميدانية لكبريات مؤسسات العمل الإعلامي والإنساني، التي تتيح لهم الفرصة للاطلاع عن قرب على آلية سير العمل فيها، وتكوين صورة من الواقع عن دور الإعلام في تعزيز عمل مؤسسات الخدمة الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى اللقاءات والمساحات النقاشية مع القادة والخبراء والمؤثرين الذين سيكون لهم دور كبير في إلهام المتدربين وإثرائهم بمزيد من الخبرات والمعارف.