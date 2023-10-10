تتويج الفائزين بجوائز هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت جامعة أم القرى أمس الأول الفائزين بجوائز هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء المقام في رحاب الجامعة، بتنظيم معهد الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وبإشراف من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؛ بهدف تعزيز إسهام المبتكرين في تقديم حلول للتحديات على الأرض والفضاء عبر 7 مسارات متنوعة.

وعبر الفائزون في الهاكاثون عن فرحة إنجازهم في التحدي بابتكار حلول دقيقة باستخدام البيانات المفتوحة لهم، مثمنين دعم الجامعة المعنوي والمادي والتقني، وتحفيزها لمواهب الطلبة بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة ضمن المسابقات العالمية، وتمكينهم من الابتكار والتميز خلال مسيرتهم الدراسية.

وجاءت المشاركات ضمن مسارات ممثلة في: استكشاف الفضاء، والكواكب والأقمار، والعلوم المفتوحة، والشمس، والمناخ، والأرض، والفيزياء الفلكية؛ شاركت فيها الفرق المتنافسة عبر استخدام بيانات ناسا المفتوحة لمدة 48 ساعة؛ حيث تسهم هذه المشاركات في تنمية القدرات البشرية ونقل الخبرات والمعرفة بين المتسابقين وتحفيزهم على الابتكار.