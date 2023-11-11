تراند اليوم : فقد والده 27 عاما وتربى في دار للأيتام.. قصة أغرب من الخيال لوالد مشهورة سناب "سارة الودعاني " - فيديو

صحيفة الخليج 365: روى الصحفي الأمني الكويتي أبو طلال الحمراني، قصة والد مشهورة سناب شات سارة الودعاني وكيف فقد والده لمدة 27 عاما وغابت عنه والدته العراقية بعد أشهر من ولادته.

قصة والد سعد

ونشر الحمراني القصة عبر حسابه على يوتيوب، وقال إنها تعود لشاب سعودي من الأفلاج يدعى صالح انتقل عندما كان عمره 5 سنوات مع والده إلى الدمام عام1940 وكانت الحياة صعبة في الخليج.

الانتقال إلى الكويت

وعندما بلغ عمر صالح25 عاما قرر السفر للكويت للعمل هناك وبالفعل انتقل وعمل سائق باص لنقل الطلاب للمدرسة هناك.

العمل في مزرعة

بعدها أراد تطوير نفسه فبحث عن مزرعة للعمل فيها بالكويت وبدأ يزرع وينتج ويبيع وفتح الله عليه وأصبح دخله مرتفعا.

الزواج من امرأة عراقية مطلقة

وقرر الزواج فتعرف على امرأة عراقية مطلقة ولديها بنت اسمها مريم الطويرش وتزوجها عند شيخ ولم وثق الأوراق بشكل رسمي وكانت تعيش معه داخل المزرعة.

تعرض لحادث ودخل في غيبوبة

وفي أحد الأيام نزل من الوفرة إلى دخل المدينة الكويت لشراء شيء للمزرعة فتعرض لحادث ونقل لمستشفى الصباح وكان في غيبوبة تامة لمدة 5 أسابيع.

عندما اختفى لفترة طويلة فكانت زوجته وابنتها إضافة لابنه الصغير "سعد" لم تستطيع البقاء بمفردها في المزرعة وسألت عنه في كل مكان ولم تجده وحدثت نفسها هل هرب وتركها أم حدث له شيء؟

انتقال مريم للعراق

وهنا قررت الانتقال للعيش لدى أهلها في العراق حتى يظهر، وعندما وصلت المطار وطلبوا منها أوراق "سعد" فلم يكن معها إلا شهادة ميلاد فقط ولم يكن لديه جواز سفر وكان هو سعودي وهي عراقية فرفضوا أن يذهب معها واخذوا الولد وغادرت هي وابنتها للعراق.

دار أيتام

وتم تسليم الولد للجهة الحكومية الجمارك، ثم نقل لدار الأيتام في الكويت حتى راسلتهم السفارة السعودية في الكويت وبعد فترة انتقل إلى دار للايتام يجمع التائهين ومن ليس لديهم عائلة.

إفاقة صالح

وبعد 5 أسابيع فاق صالح لكنه لم يتذكر أي شيء، وبعد شهرين تذكر مكان مزرعته لكن لم يستطيع المغادرة بسبب اشتباه في غرغرينا بالقدم ولابد من بتر القدم لكن ذهب لجهة أخرى في العراق وعالجت قدمه بدون بتر.

وعندما ذهب لأهله في المزرعة لم يعثر عليهم، فظل يبحث عنهم في كل مكان حتى وصل الجوازات فأخبروه بقصة زوجته.

البحث عن زوجته

سافر للعراق وظل يبحث عن زوجته في الثلاث دول الكويت والعراق والسعودية.

تبني "سعد"

وعندما صار عمر الولد "سعد" في دور الرعاية 5 سنوات جاء أحد الأشخاص ليتبناه بشكل رسمي ومع مرور الوقت رزق هذا الشخص بأولاد وبنات وعندما صارحه بالحقيقة عند بلوغه سن الشباب أصيب بأزمة نفسية وبعدها دخل الجامعة لاستكمال دراسته.

قصة بحث سعد عن عائلته

وعندما وصل لعمر 27 عاما سمعه أحد أصدقائه بأنه ينتمي لعائلة معروفة في السعودية ولديه أوراق قديمة تثبت ذلك في دار الايتام بالأحساء فتصادف أن قريب صديقه يعمل في هذا الملجأ فذهبا معا للبحث عنها وبالفعل بعد أسبوع عثر الموظف على شهادة ميلاده وفيها كامل بياناته.

اتجه للأحوال المدنية للبحث عن والده صالح، فأخبروه بأن والده على قيد الحياة ويعمل في ميناء الدمام فذهب هو وأصدقائه للبحث عنه ووجدوه هناك.

اللقاء المؤثر

وعندما وصلوا للمكان ألتقوا بالمدير وأخبرهم بضرورة التمهيد للوالد صالح حتى لا يصاب بصدمة فتمت دعوته وجلسوا في مكان وعندما سأله المدير هل لو رأيت ابنك تعرفه؟ فوقف من مجلسه وقال هذا هو ابني "سعد" فحضنا بعضهما وظلا يبكيان.

وعندما سأله سعد عن دليل أنه ابنه أخبره بأنه عندما كان صغيرا كان مريضا فتم كيه بالنار في ثلاث مواضع في الرأس من الخلف والقدم وروى كل واحد قصته للآخر وقبل موت الوالد أوصى ابنه بالبحث عن والدته وأخته.

يذكر أن صحيفة "اليوم" نشرت قصة "سعد" ولقائه بوالده صالح عام1994 ‪ وأول لقاء جمع بينهما بعد غياب 27 عاما، فيما لم يعثر على والدته العراقية حتى الآن