وفاة الأمير سعود بن محمد بن فهد

في نبأ حزين، أعلن حساب أخبار آل سعود عبر منصة إكس اليوم الأحد عن وفاة الأمير الشاب سعود بن محمد بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

ونعى عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي الأمير الشاب، مشيدين بأخلاقه العالية وسيرته الطيبة، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وقال أحد النشطاء: “رحم الله الأمير سعود، كان نعم الشاب، صاحب قلب كبير وأخلاق عالية، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك”.

وقال آخر: “وفاة الأمير سعود خسارة كبيرة للمملكة، كان شابًا طموحًا ومحبوبًا من الجميع، اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة”.

وينتظر أن يعلن الديوان الملكي موعد ومكان الصلاة على الأمير الشاب.