بكلمات مؤثرة.. الأميرة فهدة آل سعود تنعى زوجها الأمير سعود بن محمد

أعلنت الأميرة “فهدة بنت فهد آل سعود” وفاة زوجها الأمير سعود بن محمد بن فهد يوم أمس الأحد.

ونشرت الأميرة تغريدة على حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث قالت: “فقدت زوجي وحبيبي وسندي وصديق عمري وكل ما هو جميل في حياتي. أسأل الله أن يتغمده برحمته ويغفر له ويجعل منزلته الجنة. يا رب، ألهمنا الصبر”.

وأضافت الأميرة: “إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله أن يتقبله بقبول حسن ويغفر له ويرحمه ويمنحه الجنة العليا”.

يذكر أن الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير سعود، وسوف يتم أداء صلاة الجنازة عليه اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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