شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. أمطار على المدينة المنورة تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة غدًا.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع.

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وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة

كان مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة دعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وشدد على تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وأشار إلى أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الأمطار تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة).

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ويتوقع ابتداء الحالة من يوم غد إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة.