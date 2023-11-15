وفد هيئة تطوير عسير يزور أكبر مزرعة في العالم

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل بالمزرعة الإرشادية النموذجية بوادي بن هشبل، وفداً من هيئة تطوير عسير الذين تعرفوا على مكونات المزرعة التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة مستدامة في العالم.

واطلع الوفد على عرض مرئي عن أعمال التشغيل والصيانة بالمزرعة النموذجية قدمه مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس محمد سليمان عسيري، فيما أكد آل مجثل، أهمية التكامل مع هيئة تطوير عسير في كافة أعمال فرع الوزارة بما يخدم مواطني وزائري منطقة عسير مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة للتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتسهيل مهام الأعمال التكاملية بالمنطقة.