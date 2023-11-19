شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فجر السعيد تطالب بسحب جنسية نوال الكويتية وتتحرش بٌيلون ماسك والان مع التفاصيل الكاملة

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قامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بإعادة نشر لقاء تتحدث فيه عن منح الجنسية الكويتية لبعض الأفراد.

فجر السعيد تطالب بسحب جنسية نوال الكويتية

في لقاء سابق مع الإعلامي اللبناني رودولف، أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن رفضها لفكرة التجنيس، حيث أوضحت قناعتها بأن الجنسية الكويتية تتمتع بامتيازات خاصة، وأن الدولة تلعب دورًا كبيرًا كراعية للمواطنين، مشيرة إلى أن الشعب يعتاد على دعم الدولة الراعية.

أكدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها تتفهم فكرة تجنيس الأشخاص الذين يعتبرون ظواهرًا في المجال العلمي أو الفني. وعندما طرحت أسماء الفنانة نوال الكويتية ورجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، أشارت إلى عدم اعتبارهما ظواهرًا بارزة.

وعند اقتراح تجنيس الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” ومالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، اختارت فجر السعيد التعبير عن تأييدها لتجنيسه، معتبرة أن هوية ماسك تعد ذات أهمية بالنسبة للكويت، وقالت بسخرية: “هذا اللي يتجنس مو سالم الهندي”.