شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم مساحة مدينة تبوك شمال السعودية وما هي أهم معالمها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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هل فكرت يومًا في مساحة مدينة تبوك السعودية المشهورة، التي يتم ذكرها بكثرة في المناسبات المختلفة؟ قد تكون قد تساءلت عن ذلك في بعض الأحيان، ولكن ربما لم تجد إجابة واضحة. والواقع أن هناك العديد من المعلومات الأخرى التي قد تظهر أكثر أهمية في الظاهر.

كم مساحة مدينة تبوك شمال السعودية

تبوك، مقر إمارة منطقة تبوك بأكملها، تبرز كواحدة من أكبر المدن على الخريطة السعودية بمساحة تقدر بنحو 146,072 كيلومتر مربع. تعزى أهميتها إلى تاريخها العريق ودورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز التجارة وتسهيل رحلات الحج والعمرة.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب تبوك دورًا فعّالًا في القطاع الزراعي، مما يعزز قيمتها الاقتصادية، الموقع الاستراتيجي للمدينة يضعها على بعد حوالي 700 كيلومتر شمالًا من المدينة المنورة وحوالي 500 كيلومتر من مدينة خيبر.

فيما يتعلق بالسياحة، تتميز تبوك بطقسها المعتدل، حيث تكون درجات الحرارة متوسطة في فصل الصيف وتكون منخفضة في فصل الشتاء، وتضم المدينة شواطئ تحتضن مجموعة من الشعب المرجانية، إضافة إلى جبالها الشاهقة ذات الانحدارات العالية، والمشهورة بجبل اللوز.

في مجال التجارة، يشهد القطاع التجاري في تبوك نموًا ملحوظًا، حيث يتمثل ذلك في مجموعة من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك الفنادق، والمقاولات، ومؤسسات بيع الآلات الزراعية، والبنوك، والغرفة التجارية الصناعية، كما تعتبر تجارة المنتجات الزراعية، مثل الزهور، من الأنشطة البارزة، حيث يتم تصديرها إلى دول الخليج والدول المجاورة.