شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 6 شعبان.. مهلة لملاك مباني الطائف لاستخراج شهادة "امتثال المباني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة الطائف ملاك المباني الجديدة والقائمة "السكنية والتجارية" بالمحافظة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية؛ والتي تنتهي في 6 شعبان المقبل من العام الحالي الموافق 16/2/2024م لإصدار (شهادة امتثال المباني) وفق الدليل الذي أصدرته أخيراً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتماشي مع جهود تحسين المشهد الحضري، وإزالة عناصر التشوّه البصري من كافة المباني.

وبيّنت الأمانة أنها تسعى لرفع مستوى جودة الحياة من خلال إصدار شهادة امتثال المباني كوثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني وفق معايير محددة، بما يضمن مطابقة تلك المباني لحد الأدنى من معالجات التشوه البصري، وفق الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدة صلاحية الشهادة 3 سنوات، ويمكن للراغبين في استخراج الشهادة الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، وإصدار الشهادة عبر تطبيق "بلدي" بخطوات سهلة وميسرة متى ما كانت المباني القائمة مطابقة للاشتراطات والتعليمات البلدية.

الالتزام وعدم المخالفة

وتأتي هذه الخطوة لضمان التزام ملاك المباني وأصحاب حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني، بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص، مما يسهم في الحد من التشوه البصري في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدينة، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.

وأوضحت أمانة الطائف أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني ، وهي وثيقة تصدر بلا رسوم لملاك المباني وملاك حق الانتفاع ، تثبت التزام المباني و خلوّها من عناصر التشوّه البصري، وأكدت أهمية دور الملاك بالمسارعة في إصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال.

وشددت على مالك حق الانتفاع بالمبنى بإصدار شهادة امتثال المباني للمبنى العائد له، وفي حال عدم إصدارها من قبله، تطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، كما أن الشهادة تصدر على المبنى بالكامل وليس على جزء منه، حيث تصدر الشهادة بشكل مباشر للمباني الجديدة مع صدور شهادة الإشغال "إتمام البناء"، كما أن إصدار الشهادة متاحاً لجميع المباني التجارية والسكنية والحكومية.