انت الان تتابع حاولوا تخليصه فتسببوا في مقتله.. شاهد: "القسام" تُفشل محاولة إسرائيلية لإنقاذ جندي أسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
08 ديسمبر 2023, 9:30 مساءً
أفشلت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محاولة إسرائيلية لتخليص جندي إسرائيلي أسير؛ ما تسبب في مقتله، كما أوقعت بهم قتلى وجرحى، وفر البقية من الموقع؛ ما أدى إلى فشل المهمة تمامًا.
ونشرت "القسام" مقطع فيديو، يُظهر آثار دماء جنود الاحتلال، وجثة الجندي الأسير، الذي يدعى "ساعر باروخ"، وفشلت القوة الإسرائيلية في تخليصه، وإعادته إلى تل أبيب، كما تظهر مجموعة من الأسلحة التي تركوها خلفهم أثناء فرارهم من المصيدة التي نُصبت لهم.
وقالت المقاومة الفلسطينية إن قوة إسرائيلية تسللت في الساعة الثانية والنصف فجرًا لمكان احتجاز الأسير، من خلال سيارة إسعاف، لافتة إلى أنهم تستروا "خلف المنظمات الإنسانية"، ووصفوا ذلك بـ"الانتهاك للقانون الدولي"، قبل أن يكتشف المقاتلون القوة، ويوقعوا بها القتل والجرح، بحسب ما ذكرته المقاومة.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 100 قتيل منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 420 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.
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