تراند اليوم : "الخليج 365" تنشر تفاصيل قصة لاعب سابق في المنتخب وأندية سعودية شهيرة طرد أمه وأخته من منزله بسبب زوجته!

صحيفة الخليج 365: كشف برنامج "مين مكسر السوشيال ميديا"، قصة لاعب سابق في المنتخب السعودي وأندية "الهلال والاتحاد والوحدة والشباب" طرد أمه وأخته من أجل زوجته، بحسب وصف مقدم البرنامج.

شكوى وطلب إخلاء من المنزل

وقالت شقيقة اللاعب خلال مداخلة مع البرنامج: أمي متضررة جدا صحيا ونفسيا من أخي وللأسف اشتكى على أمي وعلينا بأنه نخلي المنزل الذي أعطاه لها كهدية، فهو يبغانا نخلي المنزل بما فيه والدتي وهي تعبانة جدا فهي مريضة قلب وسكر وضغط فضلا عن أنه قدم فيها بلاغ كاذب.

تغير فجأة

وتابعت: أخي كان كويس وكان يتواصل مع أمي حتى شهر شعبان وفجأة قطع الاتصال وقطع المبلغ الشهري الذي كان يخصصه لها، التغير له سنين ولكن الآن تفاقم الموضوع لدرجة أن دخل للقضاء وغضب الأم، فالوالدة بعد كل جلسة وضعها الصحي يتدهور والآن القضية أغلقت بإخلاء المنزل تماما ولا يوجد لدينا من يعولنا.

ادعى تعرضه للتعنيف الأسري من أمه

وأضافت: كان أخي يدعي التعنيف الأسري من الوالدة لكنها ما كانت تشوف إلا هو بعد الله، وإحنا صح عددنا كبير جدا ولكن دائما بالها مع هذا الولد وتعتبره السند والعزوة حتى حنا كنا نعتبره كدا لكن خيب ظننا بطرده لنا من بيته.

كان بكامل قواه العقلية

وواصلت: للأسف الشديد كنا نقول ليته يتعاطى حاجة أو ليت عنده مرض نفسي عشان نلتمس له العذر وإنما كان بكامل قواه العقلية، ولاعب مشهور ومعروف في المجتمع ومثل المنتخب .

يريد تسجيل البيت باسم زوجته

وأوضحت أنه طرد والدته وأخوته من البيت حتى يسجل البيت باسم زوجته، كما أنه أرسل مرسال من يومين يقول قل لأختك وذكر اسم الوالدة تطلع من البيت لأنه الآن مو بيتي بل بيت زوجتي فلانة.

لعب في أندية شهيرة

ولفت مقدم البرنامج أن اللاعب معروف فقد لعب في أندية "الهلال والاتحاد والوحدة والشباب" وليس من الطبيعي أن يقف أحد أمام والدته في القضاء من أجل زوجته أو بيت أو غير ذلك.