تراند اليوم : بالفيديو.. مدرب لياقة يكشف ماذا يحدث للجسم عند الصيام لمدة 16 ساعة

صحيفة الخليج 365: أوضح مدرب اللياقة الكابتن أبو معاذ ما يحدث للجسم عند الصيام لمدة 16 ساعة متصلة.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على التيك توك:"إذا تم الصيام لمدة من 4 إلى 8 ساعات، ينزل سكر الدم، والطعام يغادر المعدة، ويتم وقف إفراز الإنسولين".

وتابع :"عند الصيام لمدة 12 ساعة كل الطعام يتم حرقه بالكامل، وإذا لم يتم تناول أي طعام بعدها يرتاح الجهاز ويستمر هرمون النمو في الارتفاع.

وأردف :'بعد 14 ساعة يبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة للطاقة وأيضا الالتهام الذاتي ويعني التخلص من الخلايا الهرمة والمعطلة وبناء خلايا جديدة".

وأضاف :" بعد صيام 16 ساعة يبدأ الجسم تكثيف حرق الدهون، وزيادة نسبة هرمون النمو بنسبة تصل من 50 إلى 100%، وذلك يساهم في الحفاظ على الكتلة العضلية".