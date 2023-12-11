شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر بخنجر في الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر بطعنه بخنجر في منطقة الحدود الشمالية.

وجاء نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / هيكل بن سعيد بن صبر الشمري – سعودي الجنسية – على قتل فضلي بن حمود بن فايز الشمري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بخنجر في صدره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ هيكل بن سعيد بن صبر الشمري – سعودي الجنسية – يوم الاثنين 27 / 5 / 1445هـ الموافق 11 / 12 / 2023م بمنطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.