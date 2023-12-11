القصة الكاملة للمقيم اليمني الذي قتل أهل زوجته بالكامل في السعودية

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قامت السلطات الإماراتية بإلقاء القبض على مُقيم قتل شقيقي زوجته في إطار نزاع أسري تصاعد وأدى إلى فقدان السيطرة، حيث قرر الجاني البالغ من العمر 40 عامًا إطلاق النار على الشقيقين اللذين اعترضا طريق سيارته. جاء هذا النزاع نتيجة لخلافات أسرية بين الزوج وزوجته، مما أدى إلى عودتها إلى بلادها في اليمن بعد فشل محاولات حل الخلاف.
القصة الكاملة للمقيم اليمني الذي قتل أهل زوجته
في حي الرياض بشمال محافظة جدة، طالبت الشقيقتان الزوج بحل النزاع، لكنه رفض ذلك بشدة، مما أدى إلى تصاعد التوتر وإطلاق النار عليهما من قبل زوج أختهما. تم قتل الشقيقين في الموقع، ولكن الجاني فر هاربًا.
قرر القاتل الهروب خارج الإمارات العربية المتحدة، ولكن قوات الأمن الإماراتية نجحت في التحفظ عليه بعد تحقيق شامل، مما يفتح المجال لتقديمه للنيابة العامة. يسعى النظام القانوني في الإمارات إلى تحقيق أقصى عقوبة ضد الجاني، بهدف تحقيق العدالة وتوفير رسالة قوية تحذر من تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
تأتي هذه الجريمة في ظل رغبة السلطات الإماراتية في الحفاظ على أمان واستقرار البلاد، خاصة بعد الإنجازات الهامة التي حققتها الإمارات في الفترة الأخيرة، وتشدد السلطات على أهمية توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
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