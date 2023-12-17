شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الرياض تسجل أقل حرارة منذ دخول الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الحادي عشر من موسم ⁧‫المربعانية 1445‬⁩، حسب النماذج العددية للطقس معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي.

‏وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان.”

‏وأضاف :” أن الحرارة المسجلة صباح اليوم (٧)، أجواء باردة على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحم، وأجواء معتدلة أقل حرارة سجلت خمس درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى.”

وتابع :” أنه لا يستبعد أن تكون مدن أخرى سجلت أقل من ذلك في الوسطى والشمالية أو المرتفعات الجبلية.”

‏واختتم :” العاصمة الرياض تسجل سبع درجات مئوية وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى حرارة سجلتها جدة خمس وعشرون درجة مئوية.”