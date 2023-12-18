تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب سعودي يزف خبرا سارا بشأن علاج مطور لمرضى السكري

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور حسان المقبل طبيب الباطنة ، في مقطع فيديو عن علاج مطور لمرضى السكري يٌطرح في الأسواق في بداية السنة الميلادية الجديدة .

وقال المقبل في الفيديو : بشرى جميلة لمرضى السكر ، قريبا مع بداية السنة الميلادية القادمة ، سيتم توفير أنسولين طويل المفعول يأخذ مرة واحدة في الأسبوع بنفس فاعلية الأنسولين الذي يأخذ مرة في اليوم.

وتابع: يصير ما يأخذ المريض أبر كثيرة ويومية ، وبس يأخذ إبرة أسبوعيا وخلاص وبنفس الفاعلية .. وهذه بشرى جميلة .