شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هذه الأعراض مؤشر على مرض قاتل لا يرحم وسيقودك للقبر إذا أهملته؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

التهاب الزائدة الدودية هو التهاب الزائدة الدودية، وهي بنية صغيرة تشبه الإصبع تبرز من القولون. تقع الزائدة الدودية عادة في الجزء السفلي الأيمن من البطن، ولكن يمكن أن تقع في أي مكان على طول القولون.

لا يعرف السبب الحقيقي لالتهاب الزائدة الدودية، ولكن يُعتقد أن انسداد الزائدة الدودية هو السبب الأكثر شيوعًا. يمكن أن يحدث الانسداد بسبب بقايا الطعام أو البراز أو كتلة من البكتيريا. يمكن أن يؤدي الانسداد إلى تراكم السوائل والعدوى، مما يؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية.

تشمل أعراض التهاب الزائدة الدودية ما يلي:

• ألم في البطن، عادة في الجزء السفلي الأيمن

• غثيان وقيء

• فقدان الشهية

• ارتفاع درجة الحرارة

• تصلب البطن

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن ترى الطبيب على الفور. يمكن أن يكون التهاب الزائدة الدودية حالة خطيرة إذا لم يعالج.

علاج التهاب الزائدة الدودية هو استئصال الزائدة الدودية. يمكن إجراء الجراحة إما عن طريق شق صغير في البطن (الجراحة بالمنظار) أو عن طريق شق كبير في البطن (الجراحة المفتوحة).

يمكن أن يساعد العلاج المبكر لالتهاب الزائدة الدودية في منع المضاعفات، مثل تمزق الزائدة الدودية. تمزق الزائدة الدودية هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى عدوى خطيرة في البطن.

إذا تمزقت الزائدة الدودية، فقد تحتاج إلى جراحة لتنظيف العدوى والقضاء على أي أنسجة ميتة. قد تحتاج أيضًا إلى المضادات الحيوية.