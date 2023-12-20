تراند اليوم : شاهد.. تفاصيل أبشع جريمة حدثت في الكويت :رجل ذبح زوجته الثانية وهي حامل وقطعها 14 قطعة ورماها في أكياس الزبالة

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي الكويتي، الدكتور جراح القحيصان، عن تفاصيل أبشع الجرائم التي مرت على الكويت.

قتل زوجته الحامل بسكين وساطور

وقال محامي الضحية، عبر مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس": "رجل قتل زوجته مستخدمًا أسلحة بيضاء وهي الساطور وسكين وقام بتقطيع زوجته أشلاء، بالإضافة على ذلك أن هذه المرأة المجني عليها كانت حامل كما هو مصرح بأوراق القضية، وكانت حاملًا في الشهر السادس ".

وأردف: "واستخدم هذه الأجزاء ووضعها في أكياس زبالة وانتقل في كل جهة ومنطقة ورماها في صناديق القمامة بكل منطقة".

كشف الجريمة

وتابع: "تم كشف الجريمة من خلال الخيوط التي تم التوصل إليها وهي المكالمات المتكررة فيما بين الزوج وزوجته آنذاك، وتم تتبع هذا الخيط إلى أن وجدوا حركة أبراجهم خلال 24 ساعة متطابقة".

وأوضح: "بعد التحقيق مع الزوج أقر بجريمته ومثلها في مسرح الجريمة في نفس اليوم".

أنكر الجريمة

وأشار إلى أن الزوج أنكر الجنين والجريمة وجميع التفاصيل في بداية الأمر، ولكن بعد البحث والتحري وقراءة ملف القضية تم الكشف عن أنه كان يقوم معها بعلاج الجنين في بداية أول شهور الحمل.

وتابع: " كان وياها يذهبون إلى المستشفيات، وكان على علم ويقين بأنها حامل".

سبب الجريمة

وعن سبب ارتكاب الزوج لهذا الحادث، أتم: "التغير الذي حدث فجأة هو أمر لا يعلم فيه إلا الله".

وكشف محامي الضحية، أن الزوج كان خائفًا من مسألة واحدة هو ألا ينفضح أمر زواجه، لأنه متزوج سابقًا، والضحية هي زوجته ثانية.

موظف بإحدى وزارات الكويت

واختتم: "الزوج هو موظف في مكان محترم من 2015 وتعين في إحدى وزارات دولة الكويت بوظيفة مرموقة، وكان مختلطًا مع المجتمع الكويتي، وصعب أن يكون مريض أو مجنون، وهذا يدل على أنه شخص مسؤول عن تصرفاته".