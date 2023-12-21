شكرا لقرائتكم خبر عن عجوز بريطانيا تكشف سر ندمها من زوجها بشاب مصري يصغرها بـ 40 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الجدة البريطانية إيريس جونز، التي تصدرت عناوين الأخبار بسبب زواجها من فتى مصري، عن ندمها على زواجها منه.

وتقول إنها "مندهشة لأنها وافقت على الزواج منه" بعد أيام قليلة من لقائهما الأول في نوفمبر 2019 على الرغم من ذلك، لديها بالفعل في الوقت الرهن رجل أصغر سنًا في قائمة الانتظار.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، انفصلت إيريس، 84 عامًا، عن الشاب المصري محمد إبراهيم، 38 عامًا، في يونيو من هذا العام بعد ما يقرب من أربع سنوات معًا.



فيما كانت مقتنعة بأن علاقتهما كانت الصفقة الحقيقية وأنهما سيتحدىان الأشخاص الذين اعتقدوا أنه يسعى وراءها من أجل أموالها.

ومع ذلك، فإن انفصال الزوجين جاء في أعقاب "خلافات سامة" حول الشؤون المالية والأعمال المنزلية، حيث تخلت إيريس عن حبيبها.

وتقول الآن إنها تبحث عن رجل جديد وتواسي امرأة أخرى واعدت محمد بعدها