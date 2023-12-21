شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عبارات عن السنة الجديدة جاهزة للنسخ الى تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفضل الكافيهات على كورنيش الخبر 1445 في بداية هذا العام الجديد، يسعدني أن أقدم لك باقة من أرق وأجمل العبارات المخصصة لحبيبك، تلك التي يمكنك مشاركتها عبر تويتر وتعبر عن مشاعرك الصادقة والدافئة تجاهه. عبارات عن السنة الجديدة جاهزة للنسخ الى تويتر “حبيبي الغالي، كل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الجديدة. أدامك الله لقلبي أمانًا ولروحي دفءًا، ولعقلي منطقًا. أنت الوحيد الذي يكرر كلمة ‘أحبك’ دون توقف.”

“كل عام وأنت بخير حبيبي، أسأل الله أن يجعل لك في هذه السنة الجديدة كل الخير وأن يرزقك النجاح والسعادة. كما كنت دائمًا، يا أغلى الناس على قلبي.”

“حبيبي، يا أعز الناس على روحي ونصفي الثاني، كل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الجديدة 2024. أمنيتي أن تكون إلى جانبي في هذه السنة الجديدة.”

“مع بداية العام الجديد، لا تعني لي الأعوام شيئًا بدون وجودك يا حبيبي. كل عام وأنت بخير، ونحن بكل الحب والخير نستقبل هذا العام.” بالنسبة لتغريدات تويتر: “تهنئة قلبية أرسلها لك حبيبي قبل الجميع بمناسبة حلول السنة الجديدة 2024. كل عام وأنت الأقرب لروحي والأجمل في حياتي.”

“كل عام وأنت بكل الخير يا حبيبي. أقولها لك بمناسبة السنة الجديدة التي تحمل لنا بإذن الله كل الخير. أحبك أكثر من كل شيء.”

“أبارك لك يا حبيبي بمناسبة السنة الجديدة، تلك السنة التي تهل علينا محملة بنسائم الخير والأمان والمحبة. كل عام وأنت بخير.”

“أهنيك يا حبيبي بحلول العام الجديد. أنا معك وبجانبك، أشعر بكل هذا الأمان والسلام والسكينة. كل عام وأنت بخير.”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.