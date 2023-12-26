شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يستقبل الفائزات بمعرض سيول الدولي للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، طالبات جامعة الملك عبد العزيز الحاصلات على 39 ميدالية وجائزة عالمية في معرض سيول الدولي للاختراعات بكوريا، بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.

وهنأ سموّه الطالبات بهذا الإنجاز وتمنى لهن التوفيق، وعبّرت رئيسة الجامعة المكلفة عن شكرها لسمو محافظ جدة، لاهتمامه ودعمه ومتابعته المستمرة لطلاب وطالبات الجامعة.

جوائز الطالبات

يُذكر أن طالبات جامعة الملك عبد العزيز فُزن بالجائزة الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات بسيول، بالإضافة لـ8 ميداليات متنوعة، و6 جوائز عالمية حصرية، وأيضًا 24 جائزة دولية خاصة، حيث شارك فريق طالبات الجامعة بــ10 اختراعات في الدورة الـ19 للمعرض، الذي يعرض أكثر من 424 اختراعًا يقدّمها مخترعون من 26 دولة من مختلف أرجاء العالم؛ وخضعت تلك المشاركات للتحكيم من قِبَل محكمين متخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات.