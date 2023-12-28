شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية بدءًا من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية تشمل: الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء. وذلك من يوم الجمعة إلى يوم السبت، الموافق 29/ 12/ 2023م إلى 30/ 12/ 2023م.

وبنفس السياق حذر الدفاع المدني المواطنين من تغيرات الأحوال الجوية، وشدد على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

طقس الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.