"سعيد بن عائض" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 8:56 مساءً

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعيد بن عائض بن عبدالله، أحد أعيان جماعة مشيع بني مغيد عسير ، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض. وتمت الصلاة على الفقيد أمس السبت بجامع الراجحي في مدينة أبها، ودُفن في مقبرة آل عريدان. والعزاء سيكون في منزل الفقيد بحي مشيع من الساعة الثانية بعد الظهر إلى صلاة المغرب.

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